Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей
Представители компании Mazda отзывают порядка 3 тыс. автомобилей на территории РФ. Сотрудники Росстандарта заявляют, это связано с предположениями о возможных дефектах подушек безопасности.
По комментариям сотрудников Росстандарта, компания Mazda отзовет в РФ порядка 3 тысяч моделей RX8 и CX-9 из-за возможных неисправностей в функционировании подушек безопасности. Разработчики считают, что высокая влажность может повлечь за собой незапланированную активации системы SRS. Отмечено наличие риска попадания металлических осколков в присутствующих в салоне автомобиля людей из-за возможного растекания корпуса генератора во время срабатывания подушки безопасности.
На отозванных автомобилях Mazda RX8 и CX-9 заменят газогенераторы в системе SRS.
По комментариям сотрудников Росстандарта, компания Mazda отзовет в РФ порядка 3 тысяч моделей RX8 и CX-9 из-за возможных неисправностей в функционировании подушек безопасности. Разработчики считают, что высокая влажность может повлечь за собой незапланированную активации системы SRS. Отмечено наличие риска попадания металлических осколков в присутствующих в салоне автомобиля людей из-за возможного растекания корпуса генератора во время срабатывания подушки безопасности.
На отозванных автомобилях Mazda RX8 и CX-9 заменят газогенераторы в системе SRS.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:14