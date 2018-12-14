Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей





По комментариям сотрудников Росстандарта, компания Mazda отзовет в РФ порядка 3 тысяч моделей RX8 и CX-9 из-за возможных неисправностей в функционировании подушек безопасности. Разработчики считают, что высокая влажность может повлечь за собой незапланированную активации системы SRS. Отмечено наличие риска попадания металлических осколков в присутствующих в салоне автомобиля людей из-за возможного растекания корпуса генератора во время срабатывания подушки безопасности.На отозванных автомобилях Mazda RX8 и CX-9 заменят газогенераторы в системе SRS.