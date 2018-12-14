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Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей

Представители компании Mazda отзывают порядка 3 тыс. автомобилей на территории РФ. Сотрудники Росстандарта заявляют, это связано с предположениями о возможных дефектах подушек безопасности.

Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей

По комментариям сотрудников Росстандарта, компания Mazda отзовет в РФ порядка 3 тысяч моделей RX8 и CX-9 из-за возможных неисправностей в функционировании подушек безопасности. Разработчики считают, что высокая влажность может повлечь за собой незапланированную активации системы SRS. Отмечено наличие риска попадания металлических осколков в присутствующих в салоне автомобиля людей из-за возможного растекания корпуса генератора во время срабатывания подушки безопасности.

На отозванных автомобилях Mazda RX8 и CX-9 заменят газогенераторы в системе SRS.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:14

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