Бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят в начале 2019 года
«Тигр-2» выпустят в 2019 году. По информации агентства ТАСС, тестирование бронеавтомобиля начнётся в марте.
Источник в Министерстве обороны РФ заявляет, что военные выдвинули определённые требования инженерам «Тигр-2» при разработке машины. В настоящий момент доступно мало информации о его конструкции. Основной упор при конструировании ставился на безопасность экипажа. По задумке разработчиков, находящиеся внутри бронеавтомобиля люди смогут выжить даже при взрыве мощностью в 2 кг тротилового эквивалента.
Известно, что обшивка корпуса выдерживает попадание пули 7,62 калибра. Также исходя из информации обновлённого ГОСТА классификации брони, есть вероятность, что защитное покрытие «Тигр-2» 6а класса выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета.
Источник в Министерстве обороны РФ заявляет, что военные выдвинули определённые требования инженерам «Тигр-2» при разработке машины. В настоящий момент доступно мало информации о его конструкции. Основной упор при конструировании ставился на безопасность экипажа. По задумке разработчиков, находящиеся внутри бронеавтомобиля люди смогут выжить даже при взрыве мощностью в 2 кг тротилового эквивалента.
Известно, что обшивка корпуса выдерживает попадание пули 7,62 калибра. Также исходя из информации обновлённого ГОСТА классификации брони, есть вероятность, что защитное покрытие «Тигр-2» 6а класса выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:14