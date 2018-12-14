Бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят в начале 2019 года





Источник в Министерстве обороны РФ заявляет, что военные выдвинули определённые требования инженерам «Тигр-2» при разработке машины. В настоящий момент доступно мало информации о его конструкции. Основной упор при конструировании ставился на безопасность экипажа. По задумке разработчиков, находящиеся внутри бронеавтомобиля люди смогут выжить даже при взрыве мощностью в 2 кг тротилового эквивалента.Известно, что обшивка корпуса выдерживает попадание пули 7,62 калибра. Также исходя из информации обновлённого ГОСТА классификации брони, есть вероятность, что защитное покрытие «Тигр-2» 6а класса выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета.