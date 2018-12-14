Россияне порадовались отсутствию Аллы Пугачёвой на новогодних "огоньках"
Россияне радуются в соцсетях отсутствию Аллы Пугачёвой на будущих новогодних "огоньках", запись которых активно происходит. Пресса застала в павильонах множество популярных звёзд, однако Примадонны с ними не было.
Всё больше фотографий со съёмок "огоньков" к Новому году появляется в интернете. Журналисты смогли выяснить, что россияне на экранах телевизоров в праздничную ночь увидят Ольгу Бузову, разведённых Елену Степаненко и Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анну Седокову, Николая Баскова и прочих популярных звёзд отечественного шоубизнеса. Однако ни в одном из съёмочных павильонов не показалась Пугачёва.
Это натолкнуло зрителей на мысль, что новогодние телепередачи в нынешнем году могут обойтись без Примадонны. Хейтеры певицы порадовались, что смогут наконец отдохнуть от одних и тех же лиц на экранах, в частности, от надоевшей Пугачёвой.
Отметим, что россияне уже не первый год заговаривают о формате "огоньков", который почти не меняется десятилетиями. В шоу снимаются одни и те же артисты, которые успели состарится и потерять востребованность у публики. Телеканалы формат несколько "освежили", пригласив молодых исполнителей и даже русских рэперов, однако зрители больше хотят видеть певцов из "Голоса" и "Синей птицы".
Всё больше фотографий со съёмок "огоньков" к Новому году появляется в интернете. Журналисты смогли выяснить, что россияне на экранах телевизоров в праздничную ночь увидят Ольгу Бузову, разведённых Елену Степаненко и Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анну Седокову, Николая Баскова и прочих популярных звёзд отечественного шоубизнеса. Однако ни в одном из съёмочных павильонов не показалась Пугачёва.
Это натолкнуло зрителей на мысль, что новогодние телепередачи в нынешнем году могут обойтись без Примадонны. Хейтеры певицы порадовались, что смогут наконец отдохнуть от одних и тех же лиц на экранах, в частности, от надоевшей Пугачёвой.
Отметим, что россияне уже не первый год заговаривают о формате "огоньков", который почти не меняется десятилетиями. В шоу снимаются одни и те же артисты, которые успели состарится и потерять востребованность у публики. Телеканалы формат несколько "освежили", пригласив молодых исполнителей и даже русских рэперов, однако зрители больше хотят видеть певцов из "Голоса" и "Синей птицы".