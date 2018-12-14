Метрополитен в Санкт-Петербурге работает без перерыва на Новый год и Рождество
Во время новогодних и рождественских праздников метрополитен города Санкт-Петербург работает без перерыва. По информации интернет-ресурса «Политэксперт», в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января почти все станции будут открыты.
«Политэксперт» сообщает, что во время новогодних и рождественских праздников закроется только станция метро «Проспект ветеранов», а также некоторые вестибюли отдельных станций. Ознакомиться с детальным графиком работы станций жители Санкт-Петербурга и гости города могут на официальном сайте питерского Метрополитена.
«Политэксперт» сообщает, что во время новогодних и рождественских праздников закроется только станция метро «Проспект ветеранов», а также некоторые вестибюли отдельных станций. Ознакомиться с детальным графиком работы станций жители Санкт-Петербурга и гости города могут на официальном сайте питерского Метрополитена.
Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:51