Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день его рождения
На своей странице в социальной сети Instagram Юлия Меньшова показала редкий снимок сына. Данную публикацию телеведущая сделала в день рождения своего наследника.
Юлия Меньшова редко публикует семейные фотографии. Чаще всего на странице знаменитости появляются посты, которые касаются ее профессиональной деятельности. Но несколько часов назад телеведущая сделала новую публикацию в Instagram, на снимке был изображен ее повзрослевший сын. В комментарии к фотографии Юлия Меньшова написала: "21", тем самым поздравила наследника с днем рождения.
Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Фанаты начали писать: "Какой красавец!!! Пусть растёт счастливым, здоровым и удачливым!С Днём рождения вашего любимчика)))", "Приятный молодой человек! С Днем рождения!!", "Поздравляю, Юля, Вас с днём рождения сына!!! Такой красавец!!! И не верится, что такой взрослый сын у такой молодой мамы!!!". Пост Юлии Меньшовой меньше чем за сутки собрал более 14 тысяч лайков.
Юлия Меньшова редко публикует семейные фотографии. Чаще всего на странице знаменитости появляются посты, которые касаются ее профессиональной деятельности. Но несколько часов назад телеведущая сделала новую публикацию в Instagram, на снимке был изображен ее повзрослевший сын. В комментарии к фотографии Юлия Меньшова написала: "21", тем самым поздравила наследника с днем рождения.
Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Фанаты начали писать: "Какой красавец!!! Пусть растёт счастливым, здоровым и удачливым!С Днём рождения вашего любимчика)))", "Приятный молодой человек! С Днем рождения!!", "Поздравляю, Юля, Вас с днём рождения сына!!! Такой красавец!!! И не верится, что такой взрослый сын у такой молодой мамы!!!". Пост Юлии Меньшовой меньше чем за сутки собрал более 14 тысяч лайков.