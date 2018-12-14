АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день его рождения

На своей странице в социальной сети Instagram Юлия Меньшова показала редкий снимок сына. Данную публикацию телеведущая сделала в день рождения своего наследника.

Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день его рождения

Юлия Меньшова редко публикует семейные фотографии. Чаще всего на странице знаменитости появляются посты, которые касаются ее профессиональной деятельности. Но несколько часов назад телеведущая сделала новую публикацию в Instagram, на снимке был изображен ее повзрослевший сын. В комментарии к фотографии Юлия Меньшова написала: "21", тем самым поздравила наследника с днем рождения.

Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день его рождения

Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Фанаты начали писать: "Какой красавец!!! Пусть растёт счастливым, здоровым и удачливым!С Днём рождения вашего любимчика)))", "Приятный молодой человек! С Днем рождения!!", "Поздравляю, Юля, Вас с днём рождения сына!!! Такой красавец!!! И не верится, что такой взрослый сын у такой молодой мамы!!!". Пост Юлии Меньшовой меньше чем за сутки собрал более 14 тысяч лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Lenovo Z5s получит 10 Гбайт оперативной
Россияне порадовались отсутствию Аллы Пугачёвой
Мама Ольги Бузовой о выступлениях дочери: «Пела
Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова
Microsoft выпустила к Рождеству свитер с
Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4
Роману Капаклы не важно, где встречать Новый год,
Елена Темникова записала совместную песню с
Бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят в начале 2019
Российский производитель выпустил мобильный
Ученые назвали самые опасные виды-пришельцы для
Мировой опрос определил имя главной
Метрополитен в Санкт-Петербурге работает без
В России создадут медицину пожилого возраста
Валерий Блюменкранц стал «царем» Сейшельских
Поклонники Николь Кидман удивлены её
У Дмитрия Дмитренко из-за постоянных скандалов с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг
Ученые из США узнали, кто приручил альпака около
"Он готов меня заказать": Жена футболиста
У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом
Компания Xiaomi готовит выпуск компактного
Ученые доказали, что рисование помогает
Названы критерии для выбора главной новогодней
Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге
Беременная Меган Маркл лишилась права голоса
"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром
Роман Капаклы начал много времени проводить с
Выпавшие из инкассаторской машины доллары привели
Просмотреть все новости