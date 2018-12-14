Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день его рождения





Юлия Меньшова редко публикует семейные фотографии. Чаще всего на странице знаменитости появляются посты, которые касаются ее профессиональной деятельности. Но несколько часов назад телеведущая сделала новую публикацию в Instagram, на снимке был изображен ее повзрослевший сын. В комментарии к фотографии Юлия Меньшова написала: "21", тем самым поздравила наследника с днем рождения.Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Фанаты начали писать: "Какой красавец!!! Пусть растёт счастливым, здоровым и удачливым!С Днём рождения вашего любимчика)))", "Приятный молодой человек! С Днем рождения!!", "Поздравляю, Юля, Вас с днём рождения сына!!! Такой красавец!!! И не верится, что такой взрослый сын у такой молодой мамы!!!". Пост Юлии Меньшовой меньше чем за сутки собрал более 14 тысяч лайков.