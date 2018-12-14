Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4





Если судить по изображениям, то новинка от компании Huawei выйдет в нескольких цветах. Nova 4 получит корпус глянцевого чёрного цвета, синего цвет с переливом в фиолетовый, а также появится перламутровая расцветка и ярко-красная с необычным переливом. Стало известно, что Huawei Nova 4 получит закругленную в углах тыльную панель, что характерно для всех смартфонах данной компании.Новинка от Huawei будет обладать сканером отпечатков пальцев и тройной тыльной камерой, которая будет иметь разрешение на 48 мегапикселей. Дисплей Nova 4 составит 6,41 дюйма, который займет практически всю переднюю панель смартфона. Также на передней панели будут фронтальная камера.