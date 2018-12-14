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Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4

В сети были опубликованы снимки Huawei Nova 4, также была раскрыта необычная расцветка данных смартфонов. Новинка будет представлена публике 17 декабря текущего года.

Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4

Если судить по изображениям, то новинка от компании Huawei выйдет в нескольких цветах. Nova 4 получит корпус глянцевого чёрного цвета, синего цвет с переливом в фиолетовый, а также появится перламутровая расцветка и ярко-красная с необычным переливом. Стало известно, что Huawei Nova 4 получит закругленную в углах тыльную панель, что характерно для всех смартфонах данной компании.

Новинка от Huawei будет обладать сканером отпечатков пальцев и тройной тыльной камерой, которая будет иметь разрешение на 48 мегапикселей. Дисплей Nova 4 составит 6,41 дюйма, который займет практически всю переднюю панель смартфона. Также на передней панели будут фронтальная камера.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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