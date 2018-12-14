Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4
В сети были опубликованы снимки Huawei Nova 4, также была раскрыта необычная расцветка данных смартфонов. Новинка будет представлена публике 17 декабря текущего года.
Если судить по изображениям, то новинка от компании Huawei выйдет в нескольких цветах. Nova 4 получит корпус глянцевого чёрного цвета, синего цвет с переливом в фиолетовый, а также появится перламутровая расцветка и ярко-красная с необычным переливом. Стало известно, что Huawei Nova 4 получит закругленную в углах тыльную панель, что характерно для всех смартфонах данной компании.
Новинка от Huawei будет обладать сканером отпечатков пальцев и тройной тыльной камерой, которая будет иметь разрешение на 48 мегапикселей. Дисплей Nova 4 составит 6,41 дюйма, который займет практически всю переднюю панель смартфона. Также на передней панели будут фронтальная камера.
Если судить по изображениям, то новинка от компании Huawei выйдет в нескольких цветах. Nova 4 получит корпус глянцевого чёрного цвета, синего цвет с переливом в фиолетовый, а также появится перламутровая расцветка и ярко-красная с необычным переливом. Стало известно, что Huawei Nova 4 получит закругленную в углах тыльную панель, что характерно для всех смартфонах данной компании.
Новинка от Huawei будет обладать сканером отпечатков пальцев и тройной тыльной камерой, которая будет иметь разрешение на 48 мегапикселей. Дисплей Nova 4 составит 6,41 дюйма, который займет практически всю переднюю панель смартфона. Также на передней панели будут фронтальная камера.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30