"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко

"Яндекс" берёт всё из открытых источников. В этом случаем мы выступаем агрегатором внешней информации", - объяснили в компании.





Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала ситуацию, почему в виджете поисковика появилась дата смерти Петра Порошенко. Руководство платформы пояснило, что информация поступила из внешних источников, попав в агрегатор. Хотя на самой "Википедии" новость, будто президент Украины скончался 11 декабря в возрасте 53 лет, быстро поправили, в виджете всё ещё отображались ложные старые данные.В Украине никаких новостей о состоянии здоровья президента не передавали, однако 13 декабря политик встретился с генеральным секретарём НАТО по поводу поддержки в Азовском и Чёрном морях.