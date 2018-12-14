"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко
"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко в виджете "Википедии". Поскольку интернет-ресурс является всего лишь агрегатором внешней информации, её содержание он не контролирует.
Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала ситуацию, почему в виджете поисковика появилась дата смерти Петра Порошенко. Руководство платформы пояснило, что информация поступила из внешних источников, попав в агрегатор. Хотя на самой "Википедии" новость, будто президент Украины скончался 11 декабря в возрасте 53 лет, быстро поправили, в виджете всё ещё отображались ложные старые данные.
В Украине никаких новостей о состоянии здоровья президента не передавали, однако 13 декабря политик встретился с генеральным секретарём НАТО по поводу поддержки в Азовском и Чёрном морях.
Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала ситуацию, почему в виджете поисковика появилась дата смерти Петра Порошенко. Руководство платформы пояснило, что информация поступила из внешних источников, попав в агрегатор. Хотя на самой "Википедии" новость, будто президент Украины скончался 11 декабря в возрасте 53 лет, быстро поправили, в виджете всё ещё отображались ложные старые данные.
"Яндекс" берёт всё из открытых источников. В этом случаем мы выступаем агрегатором внешней информации", - объяснили в компании.
В Украине никаких новостей о состоянии здоровья президента не передавали, однако 13 декабря политик встретился с генеральным секретарём НАТО по поводу поддержки в Азовском и Чёрном морях.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30