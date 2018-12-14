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"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко

"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко в виджете "Википедии". Поскольку интернет-ресурс является всего лишь агрегатором внешней информации, её содержание он не контролирует.

"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром Порошенко

Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала ситуацию, почему в виджете поисковика появилась дата смерти Петра Порошенко. Руководство платформы пояснило, что информация поступила из внешних источников, попав в агрегатор. Хотя на самой "Википедии" новость, будто президент Украины скончался 11 декабря в возрасте 53 лет, быстро поправили, в виджете всё ещё отображались ложные старые данные.

"Яндекс" берёт всё из открытых источников. В этом случаем мы выступаем агрегатором внешней информации", - объяснили в компании.

В Украине никаких новостей о состоянии здоровья президента не передавали, однако 13 декабря политик встретился с генеральным секретарём НАТО по поводу поддержки в Азовском и Чёрном морях.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30

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