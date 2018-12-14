АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Ученые из США узнали, кто приручил альпака около 1000 лет назад

Ученые из США узнали, кто приручил альпака 1000 лет тому назад. Это оказались жители Южной Америки. Результаты научного исследования представителей Университета Питтсбурга публикует издание Live Science.

Ученые из США узнали, кто приручил альпака около 1000 лет назад

Сообщается, что научный доклад представили на одном из собраний Американского геологического союза. Благодаря геологам археологи раскрыли одну из загадок древнейших цивилизаций, существовавших на территории Перу.

Выяснилось, что парнокопытное альпака одомашнили индейцы. Это стало известно после тщательного анализа осадочных пород, взятых из озер, расположенных на юго-востоке Перу. Эксперты выявили стерины, образующиеся в организме во время расщепления холестерина.
Согласно анализу, альпака присутствовал рядом с человеком предположительно в 600 году нашей эры. Органические следы животных внезапно возросли порядка 1000 лет тому назад.

Ученые из США узнали, кто приручил альпака около 1000 лет назад

Авторы исследования предполагают, что в 1400 году популяция прирученных людьми альпака была довольно многочисленной. Таким образом, экзотических животных инки получили по наследству от предшественников.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Lenovo Z5s получит 10 Гбайт оперативной
Россияне порадовались отсутствию Аллы Пугачёвой
Мама Ольги Бузовой о выступлениях дочери: «Пела
Юлия Меньшова показала редкий снимок сына в день
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова
Microsoft выпустила к Рождеству свитер с
Раскрыта необычная расцветка Huawei Nova 4
Роману Капаклы не важно, где встречать Новый год,
Елена Темникова записала совместную песню с
Бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят в начале 2019
Российский производитель выпустил мобильный
Ученые назвали самые опасные виды-пришельцы для
Мировой опрос определил имя главной
Метрополитен в Санкт-Петербурге работает без
В России создадут медицину пожилого возраста
Валерий Блюменкранц стал «царем» Сейшельских
Поклонники Николь Кидман удивлены её
У Дмитрия Дмитренко из-за постоянных скандалов с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг
Ученые из США узнали, кто приручил альпака около
"Он готов меня заказать": Жена футболиста
У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом
Компания Xiaomi готовит выпуск компактного
Ученые доказали, что рисование помогает
Названы критерии для выбора главной новогодней
Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге
Беременная Меган Маркл лишилась права голоса
"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром
Роман Капаклы начал много времени проводить с
Выпавшие из инкассаторской машины доллары привели
Просмотреть все новости