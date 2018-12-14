Ученые из США узнали, кто приручил альпака около 1000 лет назад





Сообщается, что научный доклад представили на одном из собраний Американского геологического союза. Благодаря геологам археологи раскрыли одну из загадок древнейших цивилизаций, существовавших на территории Перу.Выяснилось, что парнокопытное альпака одомашнили индейцы. Это стало известно после тщательного анализа осадочных пород, взятых из озер, расположенных на юго-востоке Перу. Эксперты выявили стерины, образующиеся в организме во время расщепления холестерина.Согласно анализу, альпака присутствовал рядом с человеком предположительно в 600 году нашей эры. Органические следы животных внезапно возросли порядка 1000 лет тому назад.Авторы исследования предполагают, что в 1400 году популяция прирученных людьми альпака была довольно многочисленной. Таким образом, экзотических животных инки получили по наследству от предшественников.