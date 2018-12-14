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Ольга Бузова показала, как обустроила свою съемную квартиру

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова продемонстрировала многочисленным поклонникам, как обустроила свое съемное жилище.

После того, как Бузова официально перестала быть замужней женщиной, она тут же поменяла и место жительства. До этого Ольга проживала в загородном особняке своего супруга Дмитрия Тарасова, где они активно делали ремонт.

Ольга Бузова показала, как обустроила свою съемную квартиру

Телезнаменитость не единожды признавалась, что футболист выставил ее из дома без копейки, поэтому ей пришлось срочно искать жилище, где она сможет поселиться со своими любимыми домашними питомцами. Сейчас Ольга снимает большую трехкомнатную квартиру в центре столицы.

Недавно Бузова впервые впустила телевидение в свое съемное жилище и рассказала, как она живет. По словам телеведущей «Дома-2», у нее очень часто бывают гости, поэтому она сразу же искала квартиру с несколькими комнатами.

Ольга Бузова показала, как обустроила свою съемную квартиру

В центральной части квартиры Ольги расположена гостиная, которая совмещается с кухней. В гостиной находится большой диван, маленький столик и необычный комод-алтарь, который Бузова заставила своими фотографиями. На самой кухне все довольно просто: кухонная гарнитура, холодильник, несколько стульев и барный стол.

Как оказалось, куда больше внимания певица уделяет своей одежде, которая не вся может поместиться в гардеробную Ольги, поэтому ей приходится выставлять некоторые вещи в коридор.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46

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