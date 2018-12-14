Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с помощью робота





Ученые полагают, что в подледном озере в Антарктиде может существовать жизнь, которая развивалась там многие тысячелетия. Именно это и сподвигло специалистов отправится к месту назначения, чтобы запустить робота на глубину около километра. Для своей миссии исследователям придется пробурить скважину.Также ученые планируют взять образцы воды, чтобы выяснить какое количество жидкости из океана попало в подледное озеро. Специалисты планируют таким способом узнать передвижение ледника и скорость его таяния вследствие глобального потепления. На камеру робота попала рыба, что может подтвердить существование других подводных обитателей. Исследователи сообщили, что их научная экспедиция будет продолжаться 2 недели.