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Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с помощью робота

Ученые из США решили с помощью робота изучить подледное озеро в Антарктиде. Специалисты 10 декабря текущего года отправились к месту назначения.

Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с помощью робота

Ученые полагают, что в подледном озере в Антарктиде может существовать жизнь, которая развивалась там многие тысячелетия. Именно это и сподвигло специалистов отправится к месту назначения, чтобы запустить робота на глубину около километра. Для своей миссии исследователям придется пробурить скважину.

Также ученые планируют взять образцы воды, чтобы выяснить какое количество жидкости из океана попало в подледное озеро. Специалисты планируют таким способом узнать передвижение ледника и скорость его таяния вследствие глобального потепления. На камеру робота попала рыба, что может подтвердить существование других подводных обитателей. Исследователи сообщили, что их научная экспедиция будет продолжаться 2 недели.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:41

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