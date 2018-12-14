АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Наследникам солиста "Иванушки International" Олега Яковлева придётся выплатить его ипотеку

Наследникам состояния умершего прошлым летом солиста культовой группы «Иванушки International» Олега Яковлева предстоит выплатить банку довольно внушительную сумму по ипотеке – почти пять миллионов рублей. Хотя уже и прошло достаточно много времени, наследники так и не вступили в свои права, и всё из-за притязаний гражданской жены певца Александры Куцевол.

Наследникам солиста "Иванушки International" Олега Яковлева придётся выплатить его ипотеку

В своё время Олег Яковлев поступил достаточно мудро – оставил завещание на всё принадлежащее ему имущество людям, которые, по его мнению, этого достойны. Это его друг ещё с университетских времён Роман Радов и племянница, с которой Олег поддерживал прекрасные дружеские отношения. А вот гражданская супруга Яковлева Александра «осталась не у дел», и ей не досталось ничего из состояния, которое по оценкам экспертов, равно почти 200 миллионам рублей.

За почти 48 лет жизни Олег Яковлев сумел накопить достойное состояние – 3 квартиры в Москве, одна в Болгарии и одна в Черногории, автомобиль, предметы антиквариата, солидный счёт в банке. Гражданская жена пытается в судебном порядке доказать, что состояла с певцом в законном браке и таким образом отсудить одну из московских квартир, расположенную на Дербенёвской набережной, недвижимость в Черногории, автомобиль и раритетные вещи.

Наследникам солиста "Иванушки International" Олега Яковлева придётся выплатить его ипотеку

Дело в том, что именно эта квартира взята Яковлевым в кредит, и в случае, если суд примет сторону Александры, ей придётся выплатить задолженность в два с половиной миллиона рублей. Гражданская супруга в своей борьбе за наследство не брезгует никаким методами – она пытается доказать законность брака с Яковлевым, оспорить завещание в виду невменяемости певца и даже опускается до банальных угроз законным наследникам.

Каким будет конец этой истории и когда закончатся все судебные разбирательства, пока не известно. Достоверно известно одно – пока ни наследники, ни банк не могут получить причитающееся им по закону.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Потребление глины эффективнее диет и
Минздрав России готовит законопроект о повышении
Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с
Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит
Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Наследникам солиста "Иванушки International"
В 2019 году Kia выведет на рынок бюджетный Kia
Над Нью-Йорком был замечен огромный светящейся НЛО
Натали Портман появилась на показе премьеры Vox
Ольга Бузова показала, как обустроила свою
Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица
Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко
Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в
Анфиса Чехова продолжает худеть с помощью
Ксения Бородина показала, сколько косметики
Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube
"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену
Алексей Воробьев в Instagram признался, что
Екатерина Колисниченко хочет занять место Юлии
Кейт Хадсон восстанавливается после третьей
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала
Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать
Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без
«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге
Марина Африкантова больше не может скрывать
Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на
Продажи смартфона Xiaomi Mi Flex с гибким экраном
Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на
Ольга Кабо вжилась в роль деспотичной свекрови
Просмотреть все новости