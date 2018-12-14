Наследникам солиста "Иванушки International" Олега Яковлева придётся выплатить его ипотеку





В своё время Олег Яковлев поступил достаточно мудро – оставил завещание на всё принадлежащее ему имущество людям, которые, по его мнению, этого достойны. Это его друг ещё с университетских времён Роман Радов и племянница, с которой Олег поддерживал прекрасные дружеские отношения. А вот гражданская супруга Яковлева Александра «осталась не у дел», и ей не досталось ничего из состояния, которое по оценкам экспертов, равно почти 200 миллионам рублей.За почти 48 лет жизни Олег Яковлев сумел накопить достойное состояние – 3 квартиры в Москве, одна в Болгарии и одна в Черногории, автомобиль, предметы антиквариата, солидный счёт в банке. Гражданская жена пытается в судебном порядке доказать, что состояла с певцом в законном браке и таким образом отсудить одну из московских квартир, расположенную на Дербенёвской набережной, недвижимость в Черногории, автомобиль и раритетные вещи.Дело в том, что именно эта квартира взята Яковлевым в кредит, и в случае, если суд примет сторону Александры, ей придётся выплатить задолженность в два с половиной миллиона рублей. Гражданская супруга в своей борьбе за наследство не брезгует никаким методами – она пытается доказать законность брака с Яковлевым, оспорить завещание в виду невменяемости певца и даже опускается до банальных угроз законным наследникам.Каким будет конец этой истории и когда закончатся все судебные разбирательства, пока не известно. Достоверно известно одно – пока ни наследники, ни банк не могут получить причитающееся им по закону.