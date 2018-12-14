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Натали Портман появилась на показе премьеры Vox Lux в Нью-Йорке в стильном брючном костюме

Кинозвезда Натали Портман появилась на показе картины Vox Lux в Нью-Йорке в стильном брючном костюме. Образ актрисы получился деловым, но в то же время романтичным.

Натали Портман появилась на показе премьеры Vox Lux в Нью-Йорке в стильном брючном костюме

Как сообщает Dailymail, Натали Портман появилась на показе кинофильма, состоявшемся вчера, 13 декабря. Оскароносная актриса предстала в новом необычном стиле. Её фигуру прекрасно подчеркнула куртка со строгими линиями. Брюки со складками и кремовые сандалии добавили образу романтичности. Волосы Натали Портман решила распустить и выбрала для показа сдержанный макияж - легкий румянец и дымчатые глаза.

В фильме Vox Lux кинозвезда исполняет роль Селесты, пережившей ужасную трагедию. Селеста после пения на поминальной службе становится поп-звездой. Однако ей придется потерять прежнюю славу и предстоит бороться за возможность вернуться на сцену. В кинокартине также приняли участие Джуд Лоу и Раффи Кэссиди.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:51

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