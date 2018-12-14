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Ксения Бородина показала, сколько косметики уходит на её красоту

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина продолжает всеми силами поддерживать свою молодость.

Нужно сказать, что многочисленные поклонники Бородиной по-прежнему не могут понять, как телезнаменитости удается совмещать жестких рабочий график на телевидении, уход за двумя несовершеннолетними наследницами, любимым супругом и пасынком и усердный уход за своим внешним видом.

Ксения Бородина показала, сколько косметики уходит на её красоту

Не единожды Ксению обвиняли в социальных сетях в том, что она якобы слишком много времени уделяет себе, из-за чего практически все свое свободное время, которого не так уж и много, она проводит с подругами или в салоне красоты, а не с собственными дочерьми.

Впрочем, многие фанаты ведущей «Дома-2» всегда находили ей оправдание, указывая на то, что их любимица просто хочет остаться для своего мужа Курбана Омарова желанной женщиной, поэтому тщательно старается сохранить свою молодость и красоту, ведь возлюбленный старше ее всего на несколько лет.

Ксения Бородина показала, сколько косметики уходит на её красоту

На днях Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий рекламный пост, на котором продемонстрировала подписчикам различную косметику очень известного бренда, которую она сразу же решила оставить и себе.

Это очень удивило поклонников Ксении, ведь теперь можно с уверенностью сказать, что свою красоту ведущая «Дома-2» создает при помощи различных процедур омоложения, а с помощью тонн косметики, которую ей приходится каждый день накладывать на лицо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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