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Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube

Недавно Тина Канделаки открыла собственное шоу на канале YouTube под названием «Канделайки». В Сети уже появился первый выпуск данной передачи.

Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube

Новое шоу Тины Канделаки на канале YouTube посвящённое ей самой. В первом выпуске знаменитость рассказала о том, как она живет и что происходит в ее личной жизни. Также знаменитость сообщила, что будет пытаться разрушать все стереотипы о своей личности. В выпуске «Канделайки» обычные пользователи Сети отвечают на вопросы о Тине Канделаки, а также появляются знаменитости такие, как известный телеведущий Андрей Малахов и футболист Александр Кержаков.

Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube

Продюсером нового шоу выступил Илья Овчаренко, ответственным за «Канделайки» стал Леонид Парфенов. Сейчас первый выпуск шоу уже успели просмотреть более 23 тысяч пользователей Сети, которые оставили больше дизлайков, что лайков. В комментариях написали: «Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!», «Лавры Дудя никому не дают покоя», «Диз не Тине, а тому, кто так снимал и монтировал».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:11

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