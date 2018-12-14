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Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на станции США в Антарктиде остаются загадкой

Агентство Reuters информирует, что обстоятельства смерти работников американской станции Мак-Мердо в Антарктиде выясняют следователи. Руководители научных исследований предполагают, что имел место несчастный случай.

Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на станции США в Антарктиде остаются загадкой

Как пишет Reuters, следствие на станции Мак-Мердо в Антарктиде продолжает идти. Питер Уэст, представляющий американски Национальный научный фонд, не назвал точных причин и обстоятельств гибели двух техников. Однако известно, что их смерть едва ли могла быть насильственной.

Уэст предполагает возможный несчастный случай или невыясненный инцидент. Данные о личностях погибших фонд не разглашает, как и подробности происшествия 12 декабря.

Ранее NSF передал, что пилот вертолёта обнаружил в одном из зданий Мак-Мердо двух ответственных за пожарную безопасность работников станции без сознания. В среду оба обслуживали энергетическое оборудование.

Пилот нашёл специалистов лежащими на полу, причём один был мёртв. Второй пострадавший скончался в санитарной части. Мак-Мердо расположена у ледника Россо близ антарктического побережья. На станции, функционирующей 60 лет подряд, работают 900 сотрудников.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:14

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