Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на станции США в Антарктиде остаются загадкой





Как пишет Reuters, следствие на станции Мак-Мердо в Антарктиде продолжает идти. Питер Уэст, представляющий американски Национальный научный фонд, не назвал точных причин и обстоятельств гибели двух техников. Однако известно, что их смерть едва ли могла быть насильственной.Уэст предполагает возможный несчастный случай или невыясненный инцидент. Данные о личностях погибших фонд не разглашает, как и подробности происшествия 12 декабря.Ранее NSF передал, что пилот вертолёта обнаружил в одном из зданий Мак-Мердо двух ответственных за пожарную безопасность работников станции без сознания. В среду оба обслуживали энергетическое оборудование.Пилот нашёл специалистов лежащими на полу, причём один был мёртв. Второй пострадавший скончался в санитарной части. Мак-Мердо расположена у ледника Россо близ антарктического побережья. На станции, функционирующей 60 лет подряд, работают 900 сотрудников.