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Марина Африкантова больше не может скрывать старость

Будущая супруга Романа Капаклы Марина Африкантова очень постарела.

Блондинка является не только одной из самых рейтинговых участниц реалити-шоу «Дом-2», но и девушкой, которую многие телезрители считают очень привлекательной. Марина находится на телестройке дольше всех, однако до сих пор так и не смогла официально оформить свои отношения хоть с одним из избранников.

Марина Африкантова больше не может скрывать старость

Впрочем, на днях Роман все-таки сделал предложение руки и сердца Африкантовой, поэтому влюбленные совсем скоро намерены начать подготовку к самому важному дню в их жизни – к свадьбе. Невзирая на то, что у девушки с парнем разница в возрасте десять лет, парочке это никогда не мешало.

Но внимательные поклонники «Дома-2» в последнее время начали замечать, что Марине все сложнее и сложнее удается скрывать то, что ей уже давно стукнуло за тридцать.

Несколько часов назад в социальных сетях даже появились скрины из свежих выпусков проекта, на которых можно заметить, что Африкантова больше не в силах скрывать свой возраст и выглядит куда старше своего молодого возлюбленного.

Марина Африкантова больше не может скрывать старость

Судя по снимкам, облетевшим всю Сеть, у избранницы Капаклы появился второй подбородок, который макияжем Марине уже не удается спрятать.

«Не могу понять, зачем 21-летнему парнишке 30-летняя жена? Он такой красавец, а Марина..Вы только посмотрите на это! Еще 2-3 года и она в настоящую старуху превратится», - заявила одна из поклонниц «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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