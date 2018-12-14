Ольга Кабо вжилась в роль деспотичной свекрови





Киностудия «КИТ» завершила съемки нового проекта с рабочим название «Сильная слабая женщина». Снимали сериал в столице Белоруссии – Минске. В основу ленты легла история молодой талантливой провинциальной девушки, которой пришлось пройти через все испытания судьбы в борьбе за свое счастье. Киносюжет рассказывает о непростом периоде в жизни героине, который, также стал неким рубежом и в жизни всей страны – с начала девяностых и до конца нулевых.Российская актриса театра и кино Ольга Кабо предстала перед поклонниками в совершенно новом и нетипичном для себя образе прокурора и свекрови. Весь мир для героини Кабо – это ее единственный сын. Для него она планирует, по ее мнению, лучшее будущее – брак с достойной и богатой девушкой. Но в начале двухтысячных годов прокурор все потеряла, ей пришлось вполне расплатиться за все те горести, что она принесла людям. Заметим, что Ольга Кабо сыграла женщину жестокую и деспотичную.По словам самой Ольги, история очень интересна, а состав актеров просто великолепный.Напомним, Ольга Кабо не только известна актриса театра и кино, она также певица, Заслуженная артистка России и Член Ассоциации каскадеров России.