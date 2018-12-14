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Аллу Пугачёву и Максима Галкина разлучит только смерть

Личная и творческая жизнь публичных людей всегда вызывала интерес общественности. В преддверие Нового года потомственная ведунья Саона дала предсказание на 2019 год для семьи Аллы Пугачёвой, в котором отметила, пополнения в звёздном семействе в этом году ожидать не стоит так же, как и развода: Галкин с Примадонной проживут вместе до конца своих дней.

Аллу Пугачёву и Максима Галкина разлучит только смерть

Семья Аллы Борисовны всегда вызывает особый интерес прессы и поклонников. Звёздная пара часто становилась героями светских хроник, сначала «неравным» браком, после – рождением детей. В последнее время Пугачёва редко появляется на публике, предпочитая отдавать время подрастающим двойняшкам Лизе и Гарри. Тем не менее, популярность она не теряет, и поклонники продолжают следить за её семейной жизнью.

Ведунья Саона дала предсказание для Аллы Борисовны, её супруга и детей. Она рассказала, в этом году поклонники, скорее всего, также не смогут часто видеть своего кумира на сцене. Экстрасенс увидела только один, юбилейный концерт певицы. А вот пятилетние Гарри и Лиза, похоже, пойдут по стопам родителей и неоднократно появятся на выступлениях, но на каких именно, ведунья не увидела.

Аллу Пугачёву и Максима Галкина разлучит только смерть

Что касается здоровья и личной жизни звёздной семьи, Саона рассказывает, ничего критического в будущем году не произойдёт.
Здоровье Пугачёвой будет в обычных для её возраста пределах, небольшие хронические обострения пройдут вполне незаметно. Развода или крупных ссор ведунья также не увидела, она говорит, что Галкин с Пугачёвой проведут вместе ещё не один год и "разлучит их только смерть".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:46

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