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Эксперты по взлому назвали 25 худших популярных паролей

Эксперты SplashData назвали 25 самых худших и простых для взлома популярных паролей 2018 года. ТОП составили на основе информации 5 миллионов учётных записей.

Эксперты по взлому назвали 25 худших популярных паролей

Ресурс SplashData провёл ежегодное предновогоднее расследование и определил самые популярные у пользователей Сети простые пароли, идеальные для хакеров. Среди более чем 5 млн пользователей встретилось немало тех, кто не затрудняет себя придумыванием сложного пропускного слова. Уже 5 лет подряд в ТОПе любимых паролей держатся "пароль" и "123456".

Также очень часто юзеры вводят шесть единиц, цифры от 1 до 9 и другие простые клавиатурные наборы, как "Iloveyou", "qwerty", а также фразы вроде "Добро пожаловать" или "обезьяна". В этом году популярность получили и новые кодовые слова: "Дональд", "принцесса" и 6 шестёрок.

Эксперт Морган Слейн рассказал, что хакеры любят подбирать комбинации для простого взлома аккаунтов беспечных юзеров. Также нередко используются имена знаменитостей или термины, как "футбол", "Чарли" или "солнечный свет". Списки SplashData служат в первую очередь мотивацией для пользователей к придумыванию более сложных паролей, ведь даже такая простая мера может усложнить жизнь злоумышленникам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:40

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