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Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с нарисованным синяком под глазом

Накануне бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram видео любительского боя.

На ринг футболист вышел со своим другом певцом T-killah, и всё было как положено: шлем, перчатки, живые удары и даже синяки.

Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с нарисованным синяком под глазом

По крайней мере, фингалы фигурируют на фотографии, которую парни выложили к себе на страницы. Но поклонников, как выяснилось, футболисту и рэперу обмануть не удалось.

Мало того, что в комментариях многие высказались по поводу самого боя негативно. По мнению хейтеров, процесс был далеко не профессиональным, и смотреть на происходящее было просто смешно. Но всё бы ничего, так спортсмены ещё и синяки "нарисовали".

Дмитрий подошёл ко всей ситуации с иронией, ведь он и не говорил, что занимается этим видом спорта профессионально.

Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с нарисованным синяком под глазом

Под публикацией он по доброму высмеял рэпера и сказал, что из уважения к партнёру по рингу смонтировал видео так, чтобы люди видели, что он тоже бился.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:46

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