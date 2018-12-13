Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с нарисованным синяком под глазом





На ринг футболист вышел со своим другом певцом T-killah, и всё было как положено: шлем, перчатки, живые удары и даже синяки.По крайней мере, фингалы фигурируют на фотографии, которую парни выложили к себе на страницы. Но поклонников, как выяснилось, футболисту и рэперу обмануть не удалось.Мало того, что в комментариях многие высказались по поводу самого боя негативно. По мнению хейтеров, процесс был далеко не профессиональным, и смотреть на происходящее было просто смешно. Но всё бы ничего, так спортсмены ещё и синяки "нарисовали".Дмитрий подошёл ко всей ситуации с иронией, ведь он и не говорил, что занимается этим видом спорта профессионально.Под публикацией он по доброму высмеял рэпера и сказал, что из уважения к партнёру по рингу смонтировал видео так, чтобы люди видели, что он тоже бился.