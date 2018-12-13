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Назван список привлекательных для воров вещей туристов

Экспертами интернет-сервиса Tvil.ru был опубликован перечень вещей туристов, особенно привлекающих воров. Безусловным лидером этого необычного рейтинга оказался бумажник, желательно с деньгами.

Назван список привлекательных для воров вещей туристов

По итогам проведённого в Сети соцопроса выявлено, что чаще всего воры фокусируют внимание на мелких предметах с возможностью их быстрого сбыта. На первом месте в списке оказался бумажник, его выбрала половина (50%) опрошенных. На втором - смартфон (18%). На третьем месте, по мнению респондентов, находится видеокамера, за неё проголосовало 15%. Помимо этого, в первую пятёрку наиболее часто воруемых вещей вошли удостоверяющие личность документы (5%), а также наручные часы (4%).

Напомним, в октябре 2018 года стюард авиакомпании Emirates обокрал пятерых пассажиров рейса Тайланд Дубаи. Кража было осуществлена в салоне бизнес-класса, когда пассажиры оставили в нём свой багаж без присмотра. В общей сумме у потерпевших пропало около 5 тыс. долларов.



 
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Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:47

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