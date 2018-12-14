Странные белые линии огибают планету Земля





Белые линии, огибающие Землю, с виду напоминают облачную туманность, вот только вся проблема в том, что она не может быть настолько ровной, длинной и неразрывной. На снимках видно, длина загадочных линий равна, как минимум, четверти длины всей планеты. Поэтому версию об облаках конспирологи считают, по меньшей мере, не точной.Существует ряд других версий, способных объяснить природу происхождения белых линий. Среди них и последствия испытаний климатического оружия, и вмешательство представителей иных цивилизаций, и феноменальные атмосферные явления.После опубликования снимков планеты в Сети количество гипотез только увеличилось, но единого мнения так и не появилось. Некоторые интернет-пользователи вспоминают о существовании теории, говорящей о том, что любая планета является живым организмом, и в силу разумности способна самостоятельно изменяться. Предположительно именно этот феномен и показывают снимки планеты с космоса, планета устала от разрушительной жизнедеятельности человека и перестраивается, пытаясь устранить созданный дискомфорт.Но пока загадка необычных линий вокруг Земли не разгадана, сложно определить, кто из участников спора прав. Возможно, в скором времени ответ найдётся и будет не столь страшен, как выдвигаемые теории.