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Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»

Участник телепроекта «Дом-2» Алексей Купин не прошел в финал конкурса «Человек года», проиграв в полуфинале Роману Капаклы и беременной Алене Савкиной. Этот факт его немного огорчил, поскольку он надеялся, что его кандидатуру поддержит большее количество человек в коллективе.

«Да, я расстроен, что не стал фаворитом в состязании, где главным призом значится квартира в Москве – вряд ли на моем месте кто-то не испытывал бы смятение и подобные чувства. И, да, я думал, что смогу, что более ценен в зрительской среде, и среди своих же коллег, нежели оказалось на практике», - сообщил Леша

Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»

Фанаты реалити-шоу понимают чувства парня и пытаются ему донести, что реалити-шоу необходимы рейтинги, и с этой точки зрения он не самый выгодный персонаж, как и его возлюбленная Майя Донцова, которая пересидела пик своей популярности и теперь мало кому интересна.

И судя по всему, Купин и сам это прекрасно понимает, ведь они с Майей выполнили главную миссию проекта – построили отношения, и больше показать телезрителю им нечего. Ребята хотели отпраздновать на проекте свадьбу и возможно зачать ребенка, однако их планам помешала болезнь девушки, которая требует длительного лечения.

Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»

Все эти свалившиеся на голову в один момент проблемы очень подкосили молодого человека, а потому он начал задумываться об уходе, поскольку не видит перспективы развития своего будущего в периметре.

«Мы свою любовь построили, к финальной точке наших взаимоотношений пришли – на нас смотреть скучно стало, вот и все. Поэтому, да, подумываю об уходе. Но пока это лишь мысли – мало ли, как все повернется в грядущем», - написал участник на своей странице в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:41

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