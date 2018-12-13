Ученые: Диета и физическая активность помогут похудеть к Новому году





Речь не идет о сбрасывании десятка лишних килограмм, однако упражнения и корректировка меню поможет избавиться от двух-трех килограммов. В качестве тренировок предлагается использовать бег, катание на лыжах, коньках, велосипеде, отличным заменителем спортивного зала станет быстрая ходьба и танцевальные занятия.Что касается рациона питания, то на завтрак рекомендуется употреблять творог или кашу без добавления сахара. На обед можно съесть овощи и нежирное мясо. Для ужина идеально подойдет запеченная или приготовленная на пару рыба, а также салат. Допускается и несколько перекусов, в рамках которых можно съесть фрукты или выпить кефир.