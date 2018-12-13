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Ольга Бузова в Петербурге остановилась в гостинице, а не в родительском доме

Ольга Бузова приехала со своим новым шоу в свой родной город Санкт-Петербург.

Ведущая "Дома-2" с нетерпением ждала, когда прибудет в город своего детства. После того, как певица прилетел в Северную столицу, девушка сразу отправилась в один из знаменитых отелей города.

Ольга Бузова в Петербурге остановилась в гостинице, а не в родительском доме

Такой поступок шокировал её поклонников, ведь он, по их мнению, совсем нелогичен. Так как у Ольги Бузовой в Петербурге есть свой собственный дом. Более того, вариантов, где могла остановиться певица, миллион. Телеведущая могла погостить у бабушки, которая недавно справила юбилей, также двери дома её мамы всегда открыты для любимой дочери.

Большинство подписчиков Ольги начали искать логику в решении певицы, они посчитали, что возможно она не захотела создавать себе трудности и поселилась рядом с "Ледовым дворцом" в котором состоится её выступление.

Ольга Бузова в Петербурге остановилась в гостинице, а не в родительском доме

А многие решили, что она просто променяла семейный уют на шикарные апартаменты отеля.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:14

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