Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина подали заявление в ЗАГС





Молодой человек продумал все до мелочей: заранее купил обручальное кольцо, организовал романтическое свидание на вертолете и в завершении вечера встал на одно колено, попросив возлюбленную стать его женой.Все это, конечно же, было продемонстрировано зрителям в одном из эфиров Острова любви, а также обсуждалось на Лобном месте. В частности, Ольга Бузова была очень рада, что ее коллега решился сделать серьезный шаг, а потому она от чистого сердца поздравила его и пожелала долгих лет совместной жизни.Сам же Андрей позже сообщил, что свадьба состоится летом, однако по прилету в Москву они начнут подготовку к ней. Так и произошло, ведь Кристина уже начала выбирать свадебное платье и общаться с организаторами.Кроме того, вчера стало известно о том, что Черкасов и Ослина побывали в одном из столичных ЗАГСов, где подали заявление на оформление их брака. На это намекнул сам молодой человек, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram совместную с возлюбленной фотографию на фоне ЗАГСа и оставив хештег #Черкасовы.Многие подписчики поняли, о чем хотел сказать ведущий телестройки и оставили под снимком свыше 600 комментариев с поздравлениями и пожеланиями.