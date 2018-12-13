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Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина подали заявление в ЗАГС

Несколько недель назад стало известно о том, что ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов наконец-то сделал предложение Кристине Ослиной во время очередной командировки на Сейшельские острова.

Молодой человек продумал все до мелочей: заранее купил обручальное кольцо, организовал романтическое свидание на вертолете и в завершении вечера встал на одно колено, попросив возлюбленную стать его женой.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина подали заявление в ЗАГС

Все это, конечно же, было продемонстрировано зрителям в одном из эфиров Острова любви, а также обсуждалось на Лобном месте. В частности, Ольга Бузова была очень рада, что ее коллега решился сделать серьезный шаг, а потому она от чистого сердца поздравила его и пожелала долгих лет совместной жизни.

Сам же Андрей позже сообщил, что свадьба состоится летом, однако по прилету в Москву они начнут подготовку к ней. Так и произошло, ведь Кристина уже начала выбирать свадебное платье и общаться с организаторами.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина подали заявление в ЗАГС

Кроме того, вчера стало известно о том, что Черкасов и Ослина побывали в одном из столичных ЗАГСов, где подали заявление на оформление их брака. На это намекнул сам молодой человек, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram совместную с возлюбленной фотографию на фоне ЗАГСа и оставив хештег #Черкасовы.

Многие подписчики поняли, о чем хотел сказать ведущий телестройки и оставили под снимком свыше 600 комментариев с поздравлениями и пожеланиями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:22

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