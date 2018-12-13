Помолодевшая после развода Елена Степаненко скрывает имя молодого партнёра

«Какая же она всё-таки красавица!», « Елена Григорьевна просто огонь!», «Любим и ценим», - писали фанаты артистки под опубликованным постом.

Брак двух величайших юмористов российской сцены Евгения Петросяна и Елены Степаненко просуществовал более тридцати лет. Появившиеся этим летом слухи о разводе звёзд вызвали огромное количество обсуждений как в прессе, так и среди их поклонников. Никто не мог до конца поверить, что это правда, и все надеялись на опровержение. Но этого не случилось, и 16 ноября общественность услышала об окончании бракоразводного процесса с принятым Хамовническим судом решением о расторжении брака.Похоже, Елена Степаненко уже пришла в себя после скандального развода и с готовностью приступила к работе. Недавно она побывала на съёмках традиционного новогоднего концерта. Все присутствующие отметили её прекрасный вид, изменившуюся причёску и блеск в глазах. Одна из её почитательниц, которой повезло попасть на запись концерта, выложила на фан-странице Степаненко в Instagram снимок с мероприятия. Она же и заинтриговала всех подписчиков комментарием о новом молодом партнёре артистки.