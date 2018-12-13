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Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии из-за «денежного дождя»

Немецкой полиции пришлось перекрыть участок автомагистрали. В Германии на трассе произошёл «денежный дождь».

Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии из-за «денежного дождя»

По информации представителей местных властей, полицейским сообщили, что на трассе А-98 города Фрайбург разлетелись денежные купюры. Очевидцы утверждают, что на автомагистрали собрано приблизительно 1000 евро и обнаружено пустой кошелек.

Представители пресс-службы полиции Йорг Кифер считает, инцидент мог произойти из-за того, что хозяин бумажника мог забыть его на крыше автомобиля. Однако в настоящий момент у сотрудников полиции нет информации о его личности из-за отсутствия в портмоне каких-либо документов.

Йорг Кифер обратился к человеку, потерявшему бумажник с деньгами, с просьбой сообщить о себе и назвать точную сумму потерянных им денег, что бы сотрудники могли идентифицировать его как настоящего владельца.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:02

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