Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии из-за «денежного дождя»





По информации представителей местных властей, полицейским сообщили, что на трассе А-98 города Фрайбург разлетелись денежные купюры. Очевидцы утверждают, что на автомагистрали собрано приблизительно 1000 евро и обнаружено пустой кошелек.Представители пресс-службы полиции Йорг Кифер считает, инцидент мог произойти из-за того, что хозяин бумажника мог забыть его на крыше автомобиля. Однако в настоящий момент у сотрудников полиции нет информации о его личности из-за отсутствия в портмоне каких-либо документов.Йорг Кифер обратился к человеку, потерявшему бумажник с деньгами, с просьбой сообщить о себе и назвать точную сумму потерянных им денег, что бы сотрудники могли идентифицировать его как настоящего владельца.