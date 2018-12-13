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Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен состояться 24 апреля

Хоккейный матч на Северном полюсе, организатором которого выступает посол доброй воли ООН по Антарктике и Арктике Вячеслав Фетисов, запланирован на 24 апреля следующего года. Об этом бывший спортсмен сообщил в рамках одной из конференций, посвященной вопросам изменения климата.

Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен состояться 24 апреля

По словам Фетисова, дата очень долго находилась на согласовании. Исходя из погодных условий и всех праздников пока выбрано 24 апреля. Подготовка к матчу идет довольно напряженно, в согласовании нуждаются и экологические вопросы.

На данный момент уже получено подтверждение, печатаются и высылаются приглашения людям по всему миру. Свое участие в мероприятии уже подтвердил экс-хоккеист из Финляндии Яри Курри.

По словам Фетисова, противоречия, существующие на сегодняшний день в международной политике, являются беспрецедентными. Однако общение должно быть, к матчу проявляется огромный интерес. Предстоящая игра помогает сделать акцент не на локальных конфликтах, а на глобальных вопросах.

Матч должен пройти на базе действующего арктического лагеря «Барнер». Его цель – привлечение внимания сообщества к проблеме изменения климата. Свой проект Вячеслав Фетисов представил в рамках конференции ООН.



 
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Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:48

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