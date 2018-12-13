Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен состояться 24 апреля





По словам Фетисова, дата очень долго находилась на согласовании. Исходя из погодных условий и всех праздников пока выбрано 24 апреля. Подготовка к матчу идет довольно напряженно, в согласовании нуждаются и экологические вопросы.На данный момент уже получено подтверждение, печатаются и высылаются приглашения людям по всему миру. Свое участие в мероприятии уже подтвердил экс-хоккеист из Финляндии Яри Курри.По словам Фетисова, противоречия, существующие на сегодняшний день в международной политике, являются беспрецедентными. Однако общение должно быть, к матчу проявляется огромный интерес. Предстоящая игра помогает сделать акцент не на локальных конфликтах, а на глобальных вопросах.Матч должен пройти на базе действующего арктического лагеря «Барнер». Его цель – привлечение внимания сообщества к проблеме изменения климата. Свой проект Вячеслав Фетисов представил в рамках конференции ООН.