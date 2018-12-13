Звезда "Дома-2" Егор Холявин срочно госпитализирован в Москве





Она выставила к себе в Instagram пост, в котором рассказала о состоянии Егора.Кристина сообщила, что всё то, что в настоящее время происходит с первым российским кеном - чистая правда, ни о каком фотошопе не может быть и речи. Также она добавила, что в такой ситуации остаётся только "закрыть глаза и протянуть руку помощи ".После этого, подписчики девушки буквально накинулись на неё. По мнению хейтеров, Егор сам виноват в случившимся, парень вложил себя столько денег, не думая, что кто-то в них нуждается больше, а сейчас сам просит помощи у людей. На что Дерябина дала отпор, она сказала, что денег ни у кого она не просит, а просто рассказала правду и поделилась проблемой хорошего друга.Напомним, что совсем недавно у Егора, после очередной пластической операции онемела часть лица. Родственники парня открыли сбор средств на лечение бывшего участника "Дома-2".Никаких подробностей о Егоре из больницы пока не поступало, по последним данным, парень находится в тяжёлом состоянии.