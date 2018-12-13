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Елена Мизулина назвала семьи с минимальным риском разводов

Российский государственный и политический деятель Елена Мизулина назвала семьи, в которых, по её мнению, если и существует риск развода, то он сведён к минимуму. Семьями с минимальным риском разводов она считает традиционные «ячейки общества» с большим количеством детей, то есть многодетные семьи.

Елена Мизулина назвала семьи с минимальным риском разводов

Член Совета Федерации Федерального Собрания России Елена Борисовна Мизулина известна многим как автор и соавтор законопроектов и инициатив, вызвавших огромный общественный резонанс. Многие помнят скандальные инициативы, направленные на борьбу с пропагандой сексуальных меньшинств, нецензурной лексикой в Сети, приравнивания гражданских браков к официальным и иностранными усыновителями российских детей-сирот.

Теперь же Мизулина решила высказать свою точку зрения на риск разводов в семьях россиян. Она считает, многодетные семьи имеют меньше таких шансов именно из-за детей. Ответственность за подрастающее поколение требует от родителей большей ответственности, вследствие чего минимизирован риск развода, как признака некой безответственности. Сенатор также уточнила, для развития ребёнка очень важен пример устойчивой семьи, как показатель правильного пути растущего человека в будущем.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:14

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