АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречаем год Свиньи: Как правильно провести новогоднюю ночь
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила приблизить день родов

Экс-участница «Дома-2» Алеся Клочко хочет побыстрее родить и увидеть своего малыша.

На днях Алеся вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что намерена приблизить один из самых важных дней в своей жизни – день родов.

Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила приблизить день родов

По словам звезды «Дома-2», она мечтает скорее взять на руки свою дочурку, поэтому делает все возможное для того, чтобы день родов настал, как можно быстрее, несмотря даже на то, что сейчас находится лишь на 38-й неделе беременности.

Клочко рассказала подписчикам, что врачи посоветовали ей подождать еще две недели, однако она не намерена их слушать и планирует рожать уже через несколько дней. Алеся подчеркнула, что готова к появлению малыша на свет как морально, так и физически, поэтому попросила личного врача помочь ей в подготовке к самим родам при помощи специальных массажей.

Кроме того, звезда «Дома-2» приняла довольно неожиданное решение. Девушка решила напрочь отказаться от мяса, ведь уверена, что именно это позволит ей полностью расслабить свой организм. В то же время Алеся утверждает, что если ее дочурка не захочет раньше времени появляться на свет, то она прекратит все свои попытки.

Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила приблизить день родов

«Я не стану настаивать и доводить дело до конца, несмотря на то, что мне сложно ходить и я почти не высыпаюсь», - отметила Клочко.

К слову, недавно Алеся Клочко показала фанатам, какую прикупила кроватку для дочери, причем выбор будущей мамочки пал на довольно современную модель.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван список привлекательных для воров вещей
Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта
Apple запустит платный новостной сервис Texture
Ученые: Диета и физическая активность помогут
Помолодевшая после развода Елена Степаненко
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина
Ольга Бузова в Петербурге остановилась в
Елена Мизулина назвала семьи с минимальным риском
В Махачкале чемпиона мира по рукопашному бою
Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии
Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг
Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен
Звезда "Дома-2" Егор Холявин срочно
Найдены доказательства существования писателя
Россияне выбрали Железного человека супергероем
Продюсер Максим Фадеев узнал о скором отцовстве
Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила
Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают виллу в
Apple осуществляет разработку собственного модема
Ученые: В США ожидается ледниковый период в
Компания Ford подняла цены на модели Kuga и
Юлия Меньшова ответила в Instagram на
Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает
В России создан первый ударный
Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом
На российский рынок вышел новый китайский бренд
Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены
Правильно активированные стволовые клетки могут
"Моя дочь стала биоматериалом": Тутта Ларсен
Жители Земли увидят подлет Нибиру без телескопов
Просмотреть все новости