Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила приблизить день родов

«Я не стану настаивать и доводить дело до конца, несмотря на то, что мне сложно ходить и я почти не высыпаюсь», - отметила Клочко.





На днях Алеся вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что намерена приблизить один из самых важных дней в своей жизни – день родов.По словам звезды «Дома-2», она мечтает скорее взять на руки свою дочурку, поэтому делает все возможное для того, чтобы день родов настал, как можно быстрее, несмотря даже на то, что сейчас находится лишь на 38-й неделе беременности.Клочко рассказала подписчикам, что врачи посоветовали ей подождать еще две недели, однако она не намерена их слушать и планирует рожать уже через несколько дней. Алеся подчеркнула, что готова к появлению малыша на свет как морально, так и физически, поэтому попросила личного врача помочь ей в подготовке к самим родам при помощи специальных массажей.Кроме того, звезда «Дома-2» приняла довольно неожиданное решение. Девушка решила напрочь отказаться от мяса, ведь уверена, что именно это позволит ей полностью расслабить свой организм. В то же время Алеся утверждает, что если ее дочурка не захочет раньше времени появляться на свет, то она прекратит все свои попытки.К слову, недавно Алеся Клочко показала фанатам, какую прикупила кроватку для дочери, причем выбор будущей мамочки пал на довольно современную модель.