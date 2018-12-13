Продюсер Максим Фадеев узнал о скором отцовстве

Продюсер Максим Фадеев женат уже очень давно и прочно. За более чем двадцать лет брака они с женой Наталье Фадеевой, бывшим гримёром певицы Линды, пережили немало драм и радости. В начале брака молодая семья из-за врачебной ошибки потеряла новорожденную дочь, но в скорости была вознаграждена за боль рождением сына Саввы. Парню уже 21 год, но Фадеев не скрывает, они с женой не отказались бы и сейчас от малышки-дочери.На новогоднем шоу «НА МАКСИМАЛКАХ» Фадеев и юморист Гарик Харламов решили сделать новогодние предсказания по загаданным страницам книги. «Материалом» для прогнозов будущего оказался роман любовного жанра «Убежище страсти». Ведущие и гости шоу по очереди задавали свои вопросы и дружно смеялись над смешными и нелепыми ответами.Когда пришла очередь Фадеева, он серьёзно спросил, будут ли у него ещё дети. На что получил вполне однозначный ответ из книги: «Чего греха таить? Такой сексуальный!». Присутствующие в студии трактовали ответ как положительный, чему Фадеев вполне искренне обрадовался и сказал, очень надеется, что предсказание исполнится.