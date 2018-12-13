Ученые: В США ожидается ледниковый период в декабре 2018 года
Ученые рассказали, что в США ожидается ледниковый период уже в декабре 2018 года. Сообщается, что на страну обрушится снежная буря, ледяные дожди и мощнейшие порывы ветра.
DailyStar информирует, что ледниковый период может наступить, если поверхность и атмосфера Земли погрузится в продолжительный период пониженных температур. Подобное явление имело место миллионы лет тому назад, однако по мнению экспертов, из-за глобального потепления это может произойти снова.
Метеорологи утверждают, что экстремальное снижение климата может случиться в Соединенных Штатах на Рождество. Они также назвали предположительные места, которые окажутся под массивным снежным покровом. Жители Иллинойса должны приготовиться к ледяным дождям и небывалым ранее порывам ветра.
По словам представителей мира науки, американцам следует ожидать обрывов линий электропередач. Эксперты рекомендуют жителям страны сделать запасы продуктов питания и теплой одежды.
DailyStar информирует, что ледниковый период может наступить, если поверхность и атмосфера Земли погрузится в продолжительный период пониженных температур. Подобное явление имело место миллионы лет тому назад, однако по мнению экспертов, из-за глобального потепления это может произойти снова.
Метеорологи утверждают, что экстремальное снижение климата может случиться в Соединенных Штатах на Рождество. Они также назвали предположительные места, которые окажутся под массивным снежным покровом. Жители Иллинойса должны приготовиться к ледяным дождям и небывалым ранее порывам ветра.
По словам представителей мира науки, американцам следует ожидать обрывов линий электропередач. Эксперты рекомендуют жителям страны сделать запасы продуктов питания и теплой одежды.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:04