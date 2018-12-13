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Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает это только перед родами

Беременная Рапунцель-младшая объяснила, почему решила не покупать своему первенцу детские вещи.

Алена, как и многие другие беременные участницы реалити-шоy «Дом-2», ведут на официальном портале проекта рубрику под названием «Babyбум», где рассказывает телезрителям телестройки не только те или иные проблемы, которые касаются интересного положения, но и планы на будущее.

Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает это только перед родами

Вчера Рапунцель-младшая разместила на сайте новый пост, в котором объяснила поклонникам «Дома-2», которые давно интересуются у нее, почему она еще не купила детские вещей, причину своего решения. Как оказалось, дело вовсе не в плохих приметах, в которые многие беременные девушки верят.

По словам Алены, она вообще не верит в приметы, особенно в те, в которых говорится, что нельзя покупать вещи ребенку еще до его появления на свет. Дело в том, что будущая мамочка уверена в том, что сможет купить все необходимые детские вещи за месяц до родов.

«Не вижу смысла заморачиваться раньше времени..», - написала Алена в свежем блоге.


Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает это только перед родами

Более того, Алена указала на то, что с ее настроением, которое на данный момент постоянно меняется, уж точно не стоит отправляться за покупками. Ведь сегодня ей может понравиться что-то одно, а уже завтра она и вовсе передумает оставлять эту вещь в гардеробе у малыша.

К слову, беременную Савкину подержали многие поклонницы «Дома-2», которые, по их словам, придерживались во время беременности той же позиции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:45

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