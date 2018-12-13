Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности, а также ремонтопригодности авто
Компания «CarMD», которая выпускает диагностические программы для силовых агрегатов авто, поделилась свежим рейтингом надежности, а также ремонтопригодности. В итоге были определены самые надежные машины.
Первое место заняла Toyota. Второе место досталось марке Acura. На третьем месте оказалась Hyundai. Четвёртое место получила Honda. За ней следует марка Mitsubishi. Данные получены в ходе обращений в сервисные центры, по вопросам непонятных проблем с двигателями. В подборке задействовали данные примерно о 5 500 000 транспортных средств, которые выпустили за последнее двадцатилетие.
Были предоставлены также статистические данные о самых дешёвых в ремонте двигателях. Первое место досталось Mazda, со средней стоимостью ремонта в 19 000 руб. Второе место отвели Kia – немного больше 21 000 руб. На третьем месте размещается редкий экземпляр Dodge – 22 000 руб. Около такой же суммы придётся отдать за ремонт Hyundai, а также Chrysler.
Фирма, которая провела исследования, сообщила, что этими статистическими данными заинтересовались крупнейшие автоконцерны. На основе детальной информации они планируют заняться оптимизацией линейки своей продукции.
Первое место заняла Toyota. Второе место досталось марке Acura. На третьем месте оказалась Hyundai. Четвёртое место получила Honda. За ней следует марка Mitsubishi. Данные получены в ходе обращений в сервисные центры, по вопросам непонятных проблем с двигателями. В подборке задействовали данные примерно о 5 500 000 транспортных средств, которые выпустили за последнее двадцатилетие.
Были предоставлены также статистические данные о самых дешёвых в ремонте двигателях. Первое место досталось Mazda, со средней стоимостью ремонта в 19 000 руб. Второе место отвели Kia – немного больше 21 000 руб. На третьем месте размещается редкий экземпляр Dodge – 22 000 руб. Около такой же суммы придётся отдать за ремонт Hyundai, а также Chrysler.
Фирма, которая провела исследования, сообщила, что этими статистическими данными заинтересовались крупнейшие автоконцерны. На основе детальной информации они планируют заняться оптимизацией линейки своей продукции.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00