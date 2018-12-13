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Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности, а также ремонтопригодности авто

Компания «CarMD», которая выпускает диагностические программы для силовых агрегатов авто, поделилась свежим рейтингом надежности, а также ремонтопригодности. В итоге были определены самые надежные машины.

Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности, а также ремонтопригодности авто

Первое место заняла Toyota. Второе место досталось марке Acura. На третьем месте оказалась Hyundai. Четвёртое место получила Honda. За ней следует марка Mitsubishi. Данные получены в ходе обращений в сервисные центры, по вопросам непонятных проблем с двигателями. В подборке задействовали данные примерно о 5 500 000 транспортных средств, которые выпустили за последнее двадцатилетие.

Были предоставлены также статистические данные о самых дешёвых в ремонте двигателях. Первое место досталось Mazda, со средней стоимостью ремонта в 19 000 руб. Второе место отвели Kia – немного больше 21 000 руб. На третьем месте размещается редкий экземпляр Dodge – 22 000 руб. Около такой же суммы придётся отдать за ремонт Hyundai, а также Chrysler.

Фирма, которая провела исследования, сообщила, что этими статистическими данными заинтересовались крупнейшие автоконцерны. На основе детальной информации они планируют заняться оптимизацией линейки своей продукции.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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