Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности, а также ремонтопригодности авто





Первое место заняла Toyota. Второе место досталось марке Acura. На третьем месте оказалась Hyundai. Четвёртое место получила Honda. За ней следует марка Mitsubishi. Данные получены в ходе обращений в сервисные центры, по вопросам непонятных проблем с двигателями. В подборке задействовали данные примерно о 5 500 000 транспортных средств, которые выпустили за последнее двадцатилетие.Были предоставлены также статистические данные о самых дешёвых в ремонте двигателях. Первое место досталось Mazda, со средней стоимостью ремонта в 19 000 руб. Второе место отвели Kia – немного больше 21 000 руб. На третьем месте размещается редкий экземпляр Dodge – 22 000 руб. Около такой же суммы придётся отдать за ремонт Hyundai, а также Chrysler.Фирма, которая провела исследования, сообщила, что этими статистическими данными заинтересовались крупнейшие автоконцерны. На основе детальной информации они планируют заняться оптимизацией линейки своей продукции.