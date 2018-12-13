В России создан первый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора»
Российские разработчики создали первый беспилотник-перехватчик. По их заявлениям, аппарат «Карнивора» оснащен фугасными и осколочными снарядам.
Разработчики компании «Микран» утверждают, что их ударный беспилотник может перехватывать сигнал других летательных дронов, перехватывать вражеские беспилотники сеткометом, применять фугасные и осколочные снаряды. Также аппарат способен к запуску с неподготовленной платформы, реагировать на минометные точки, различные боевые угрозы и сохранять активность в течении 10-15 часов.
В настоящий момент «Карнивора» проходит тестирования в воздухе.
Разработчики компании «Микран» утверждают, что их ударный беспилотник может перехватывать сигнал других летательных дронов, перехватывать вражеские беспилотники сеткометом, применять фугасные и осколочные снаряды. Также аппарат способен к запуску с неподготовленной платформы, реагировать на минометные точки, различные боевые угрозы и сохранять активность в течении 10-15 часов.
В настоящий момент «Карнивора» проходит тестирования в воздухе.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:43