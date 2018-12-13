Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг мезосферы
Пилотируемый космоплан Unity совершил четвертый по счёту тестовый полёт. По сообщениям сотрудников компании Virgin Galactic, суборбитальный аппарат успешно достиг мезосферы.
Сверхзвуковой аппарат поднялся над поверхностью Земли на 52 км, видеозапись полёта доступна для просмотра на сайте YouTube. На высоте 14 км находясь в вертикальном положении, космоплан отстыковался от самолёта, он задействовал ракетные двигатели, развивающие скорость почти в 2 раза больше звуковой. Аппарат прошёл стратосферу и пройдя рубеж в 52 тыс. км достиг мезосферы, затем благополучно совершил посадку на аэродроме в пустыне возле штата Калифорния.
Космический аппарат Unity рассчитан на космические экскурсии с подъёмом на высоту более 80 километров, по достижению которой пассажиры ощутят условия отсутствия гравитации.
Сверхзвуковой аппарат поднялся над поверхностью Земли на 52 км, видеозапись полёта доступна для просмотра на сайте YouTube. На высоте 14 км находясь в вертикальном положении, космоплан отстыковался от самолёта, он задействовал ракетные двигатели, развивающие скорость почти в 2 раза больше звуковой. Аппарат прошёл стратосферу и пройдя рубеж в 52 тыс. км достиг мезосферы, затем благополучно совершил посадку на аэродроме в пустыне возле штата Калифорния.
Космический аппарат Unity рассчитан на космические экскурсии с подъёмом на высоту более 80 километров, по достижению которой пассажиры ощутят условия отсутствия гравитации.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:00