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Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг мезосферы

Пилотируемый космоплан Unity совершил четвертый по счёту тестовый полёт. По сообщениям сотрудников компании Virgin Galactic, суборбитальный аппарат успешно достиг мезосферы.

Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг мезосферы

Сверхзвуковой аппарат поднялся над поверхностью Земли на 52 км, видеозапись полёта доступна для просмотра на сайте YouTube. На высоте 14 км находясь в вертикальном положении, космоплан отстыковался от самолёта, он задействовал ракетные двигатели, развивающие скорость почти в 2 раза больше звуковой. Аппарат прошёл стратосферу и пройдя рубеж в 52 тыс. км достиг мезосферы, затем благополучно совершил посадку на аэродроме в пустыне возле штата Калифорния.

Космический аппарат Unity рассчитан на космические экскурсии с подъёмом на высоту более 80 километров, по достижению которой пассажиры ощутят условия отсутствия гравитации.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:00

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