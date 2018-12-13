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Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены бороться за Валерия Блюменкранца

Новенькие участницы реалити-шоу «Дом-2» готовы бороться между собой за бывшего супруга Таты Абрамсон Валерия Блюменкранца.

На днях на телестройке «Дом-2» появились две сестры-блондинки, которые сразу же на Лобном месте заявили, что обе пришли к Блюменкранцу. Несмотря на то, что эта новость очень обрадовала Валерия, возвращать мужчину на Поляну ведущие по-прежнему не спешат.

Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены бороться за Валерия Блюменкранца

Не секрет, что уже почти неделю Блюменкранц пытается уговорить руководство разрешить ему вернуться в Москву. По словам участника, он устал от постоянных развлечений на Сейшельских островах и хочет вернуться на Поляну. Тем более сейчас, когда «Остров любви» покинул его лучший друг Андрей Шабарин, а Ольга Орлова объявила на Сейшелах «сухой закон».

Нужно сказать, что Валерий явно не ожидал того, что Бузова поставит ему определенные условия, исполнив которые он сможет вернуться в столицу. Оказалось, что Блюменкранц вернется на Поляну с одной из пришедших на «Дом-2» сестер, а если быть точнее, сначала девушки прилетят к нему на остров, он пообщается с ними, выберет одну и только потом сможет вернуться в Москву.

Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены бороться за Валерия Блюменкранца

Отметим, что решение ведущей реалити-шоу очень удивило многих зрителей, которые принялись один за другим заявлять, что недовольны тем, что руководство «Дома-2» позволяет себе ставить такие жесткие условия подопечным.

«Бузова, явно с ума сошла, если начала ставит такие условия участникам!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:21

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