Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены бороться за Валерия Блюменкранца

«Бузова, явно с ума сошла, если начала ставит такие условия участникам!» - пишут в Сети.





На днях на телестройке «Дом-2» появились две сестры-блондинки, которые сразу же на Лобном месте заявили, что обе пришли к Блюменкранцу. Несмотря на то, что эта новость очень обрадовала Валерия, возвращать мужчину на Поляну ведущие по-прежнему не спешат.Не секрет, что уже почти неделю Блюменкранц пытается уговорить руководство разрешить ему вернуться в Москву. По словам участника, он устал от постоянных развлечений на Сейшельских островах и хочет вернуться на Поляну. Тем более сейчас, когда «Остров любви» покинул его лучший друг Андрей Шабарин, а Ольга Орлова объявила на Сейшелах «сухой закон».Нужно сказать, что Валерий явно не ожидал того, что Бузова поставит ему определенные условия, исполнив которые он сможет вернуться в столицу. Оказалось, что Блюменкранц вернется на Поляну с одной из пришедших на «Дом-2» сестер, а если быть точнее, сначала девушки прилетят к нему на остров, он пообщается с ними, выберет одну и только потом сможет вернуться в Москву.Отметим, что решение ведущей реалити-шоу очень удивило многих зрителей, которые принялись один за другим заявлять, что недовольны тем, что руководство «Дома-2» позволяет себе ставить такие жесткие условия подопечным.