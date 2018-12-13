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Найдены доказательства существования писателя Виктора Пелевина

Наконец найден ответ на вопрос огромного количества читателей о существовании писателя Виктора Пелевина. Долгое время существовала версия, под именем известного автора скрывается не один человек, а целая группа писателей.

Найдены доказательства существования писателя Виктора Пелевина

Автор культовых романов 1990-х годов «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» Виктор Пелевин известен не только своими произведениями, но и особой скрытностью. Несмотря на многочисленные награды в области литературы, его ни разу не видели на церемониях их вручения, даже его литературный агент не встречался с ним в реальной жизни, а общался исключительно по телефону. Наверное, именно эта скрытность и породила слух о том, что Пелевина вовсе не существует, а его произведения созданы либо другими авторами, либо же вовсе компьютером.

Недавно в ФНС (Федеральная налоговая служба России) был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Виктор Пелевин, занимающийся художественным творчеством. Его зарегистрировали в Москве, в районе Северное Чертаново. По данным людей, утверждавших о знакомстве с писателем, именно в этом районе он и проживает.

Возможно, благодаря этой информации читатели перестанут сомневаться в существовании загадочного «автора-невидимки», который скрывается от внимания поклонников, редко даёт интервью и не ведёт аккаунты в социальных сетях.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:43

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