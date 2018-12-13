Найдены доказательства существования писателя Виктора Пелевина





Автор культовых романов 1990-х годов «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» Виктор Пелевин известен не только своими произведениями, но и особой скрытностью. Несмотря на многочисленные награды в области литературы, его ни разу не видели на церемониях их вручения, даже его литературный агент не встречался с ним в реальной жизни, а общался исключительно по телефону. Наверное, именно эта скрытность и породила слух о том, что Пелевина вовсе не существует, а его произведения созданы либо другими авторами, либо же вовсе компьютером.Недавно в ФНС (Федеральная налоговая служба России) был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Виктор Пелевин, занимающийся художественным творчеством. Его зарегистрировали в Москве, в районе Северное Чертаново. По данным людей, утверждавших о знакомстве с писателем, именно в этом районе он и проживает.Возможно, благодаря этой информации читатели перестанут сомневаться в существовании загадочного «автора-невидимки», который скрывается от внимания поклонников, редко даёт интервью и не ведёт аккаунты в социальных сетях.