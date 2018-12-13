"Моя дочь стала биоматериалом": Тутта Ларсен рассказала о смерти ребёнка

"Скорей всего, моя дочка просто стала биоматериалом", - призналась звезда.

В программе "Судьба человека" Ларсен поделилась печальными подробностями смерти своего первого ребёнка. В студенчестве ведущая познакомилась с музыкантом Максимом Галстьяном, брак с которым обернулся настоящей трагедией. Когда знаменитость узнала об измене, супруг обещал исправиться и повёл возлюбленную в ЗАГС.После этого она забеременела, но Галстьян продолжил встречаться с любовницами. На восьмом месяце Ларсен родила девочку с пороком сердца, которую так и не увидела.На фоне стресса и потери ребёнка у Ларсен начался сепсис, а температура в 40 градусов держалась несколько месяцев. С мужем ведущая увиделась лишь во время развода в суде.Только 4 года спустя Ларсен полностью осознала ошибки, встретив отца своего старшего сына Луки. В 2009 году Ларсен вышла замуж за Валерия Колоскова, которому подарила ещё двоих наследников. Фотографиями большой семьи знаменитость любит делиться в Instagram.