Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой





Несколько часов назад Ольга разметила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором продемонстрировала многочисленным подписчикам огромнейший букет алых роз. Бузова подчеркнула, что несмотря на то, что цветы ей были доставлены, она так и не смогла узнать имени своего тайного поклонника.И вот считанные часы назад ситуацию с букетом для Ольги прояснил один из сотрудников гостиницы, в которой она остановилась на время концерта в своем родном городе Санкт-Петербург.По словам работника, он получил определенные указания от известного певца Сергея Шнурова. Артист отдал приказ доставить в номер Бузовой букет роскошных цветов. Нужно сказать, что поступок музыканта очень удивил Ольгу. Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что даже не предполагала того, что лидер группы «Ленинград» является ее поклонником.Отметим, что в отличие от многих других артистов, которые то и дело спешат нелицеприятно высказаться в адрес Бузовой, Шнуров всегда заступался за поющую телеведущую. К примеру, когда Ольга только-только начинала свою певческую карьера, Сергей разместил в личном инста-блоге кавер на один из ее хитов.Более того, тогда лидер коллектива «Ленинград» даже объяснил, почему не хочет высмеивать начинающую певицу, поскольку «всем нужно давать шанс».