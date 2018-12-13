Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров преподнес новоиспеченной артистке Ольге Бузовой шикарных букет цветов.
Несколько часов назад Ольга разметила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором продемонстрировала многочисленным подписчикам огромнейший букет алых роз. Бузова подчеркнула, что несмотря на то, что цветы ей были доставлены, она так и не смогла узнать имени своего тайного поклонника.
И вот считанные часы назад ситуацию с букетом для Ольги прояснил один из сотрудников гостиницы, в которой она остановилась на время концерта в своем родном городе Санкт-Петербург.
По словам работника, он получил определенные указания от известного певца Сергея Шнурова. Артист отдал приказ доставить в номер Бузовой букет роскошных цветов. Нужно сказать, что поступок музыканта очень удивил Ольгу. Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что даже не предполагала того, что лидер группы «Ленинград» является ее поклонником.
Отметим, что в отличие от многих других артистов, которые то и дело спешат нелицеприятно высказаться в адрес Бузовой, Шнуров всегда заступался за поющую телеведущую. К примеру, когда Ольга только-только начинала свою певческую карьера, Сергей разместил в личном инста-блоге кавер на один из ее хитов.
Более того, тогда лидер коллектива «Ленинград» даже объяснил, почему не хочет высмеивать начинающую певицу, поскольку «всем нужно давать шанс».
Несколько часов назад Ольга разметила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором продемонстрировала многочисленным подписчикам огромнейший букет алых роз. Бузова подчеркнула, что несмотря на то, что цветы ей были доставлены, она так и не смогла узнать имени своего тайного поклонника.
И вот считанные часы назад ситуацию с букетом для Ольги прояснил один из сотрудников гостиницы, в которой она остановилась на время концерта в своем родном городе Санкт-Петербург.
По словам работника, он получил определенные указания от известного певца Сергея Шнурова. Артист отдал приказ доставить в номер Бузовой букет роскошных цветов. Нужно сказать, что поступок музыканта очень удивил Ольгу. Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что даже не предполагала того, что лидер группы «Ленинград» является ее поклонником.
Отметим, что в отличие от многих других артистов, которые то и дело спешат нелицеприятно высказаться в адрес Бузовой, Шнуров всегда заступался за поющую телеведущую. К примеру, когда Ольга только-только начинала свою певческую карьера, Сергей разместил в личном инста-блоге кавер на один из ее хитов.
Более того, тогда лидер коллектива «Ленинград» даже объяснил, почему не хочет высмеивать начинающую певицу, поскольку «всем нужно давать шанс».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05