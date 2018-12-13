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Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров преподнес новоиспеченной артистке Ольге Бузовой шикарных букет цветов.

Несколько часов назад Ольга разметила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором продемонстрировала многочисленным подписчикам огромнейший букет алых роз. Бузова подчеркнула, что несмотря на то, что цветы ей были доставлены, она так и не смогла узнать имени своего тайного поклонника.

Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой

И вот считанные часы назад ситуацию с букетом для Ольги прояснил один из сотрудников гостиницы, в которой она остановилась на время концерта в своем родном городе Санкт-Петербург.

По словам работника, он получил определенные указания от известного певца Сергея Шнурова. Артист отдал приказ доставить в номер Бузовой букет роскошных цветов. Нужно сказать, что поступок музыканта очень удивил Ольгу. Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что даже не предполагала того, что лидер группы «Ленинград» является ее поклонником.

Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой

Отметим, что в отличие от многих других артистов, которые то и дело спешат нелицеприятно высказаться в адрес Бузовой, Шнуров всегда заступался за поющую телеведущую. К примеру, когда Ольга только-только начинала свою певческую карьера, Сергей разместил в личном инста-блоге кавер на один из ее хитов.

Более того, тогда лидер коллектива «Ленинград» даже объяснил, почему не хочет высмеивать начинающую певицу, поскольку «всем нужно давать шанс».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05

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