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Компания Ford подняла цены на модели Kuga и Mondeo в России

Эксперты «Автостата» провели мониторинг цен российского авторынка. По их подсчётам, подорожала стоимость автомобилей Ford Kuga и Mondeo.

Компания Ford подняла цены на модели Kuga и Mondeo в России

По данным экспертов, кроссовер Ford Kuga вырос в цене более чем на 500 долларов, а модель Ford Mondeo подорожала почти на 1 150 долларов. Стоимость кроссовера Kuga на сегодняшний день составляет 22 780 долларов, а седан Mondeo 32 250 долларов.

Модель Ford Mondeo с модификациями Ambiente и Trend осталась в той же цене.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:00

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