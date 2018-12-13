Компания Ford подняла цены на модели Kuga и Mondeo в России





По данным экспертов, кроссовер Ford Kuga вырос в цене более чем на 500 долларов, а модель Ford Mondeo подорожала почти на 1 150 долларов. Стоимость кроссовера Kuga на сегодняшний день составляет 22 780 долларов, а седан Mondeo 32 250 долларов.Модель Ford Mondeo с модификациями Ambiente и Trend осталась в той же цене.