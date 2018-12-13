Компания Ford подняла цены на модели Kuga и Mondeo в России
Эксперты «Автостата» провели мониторинг цен российского авторынка. По их подсчётам, подорожала стоимость автомобилей Ford Kuga и Mondeo.
По данным экспертов, кроссовер Ford Kuga вырос в цене более чем на 500 долларов, а модель Ford Mondeo подорожала почти на 1 150 долларов. Стоимость кроссовера Kuga на сегодняшний день составляет 22 780 долларов, а седан Mondeo 32 250 долларов.
Модель Ford Mondeo с модификациями Ambiente и Trend осталась в той же цене.
По данным экспертов, кроссовер Ford Kuga вырос в цене более чем на 500 долларов, а модель Ford Mondeo подорожала почти на 1 150 долларов. Стоимость кроссовера Kuga на сегодняшний день составляет 22 780 долларов, а седан Mondeo 32 250 долларов.
Модель Ford Mondeo с модификациями Ambiente и Trend осталась в той же цене.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:00