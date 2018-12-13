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Юлия Меньшова ответила в Instagram на многочисленные вопросы поклонников

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова «запустила» особую акцию для своих подписчиков в Instagram – в честь набранного аккаунтом количества в 500 000 человек, следящих за событиями в её жизни, она пообещала отвечать на любые их вопросы в течение трёх дней. Уже сейчас Меньшова поняла, видимо, поторопилась с количеством дней, вопросы «летят» практически бесконечно, но она честно старается никого не обидеть, и отвечает по возможности каждому.

Юлия Меньшова ответила в Instagram на многочисленные вопросы поклонников

Юлия Меньшова за сравнительно короткое время в социальной сети набрала уже полмиллиона подписчиков. Она решила отметить сие событие как-то необычно и предложила своим поклонникам задавать любые интересующие их вопросы, на которые они не находят ответов в обычных интервью. При этом «акцию» она сделала достаточно продолжительной – целых три дня. Скорее всего, Меньшова поняла, что это было ошибкой, ведь даже если представить, что к ней обратится десятая часть подписчиков, этого времени явно будет очень мало.

Вопросы ведущей задают достаточно разнообразные: от наличия у неё в детстве веснушек на лице до оценки роли жены и мамы. Одна из поклонниц спросила у Меньшовой, есть ли такие вещи, которые она делает плохо, на что Юлия ответила, она плохо бегает, не очень сильна физически, плохо танцует и совершенно не умеет чертить.

А на вопрос, какую бы она поставила себе оценку, ведущая ответила, точно твёрдую «пятёрку». Это как жене, а вот как маме – будет видно немного позже, когда дети покажут сами, насколько хорошо она их учила жизни и воспитывала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:50

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