Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом благодаря новому обновлению





Новый режим позволит тренерам персонажей биться друг с другом, а также зарабатывать специальные награды. Примечательно, что сражение можно проводить владельцам Покемонов, пребывая в одном месте.Для этого нужно назначить другому игроку встречу через запрос в списке друзей или используя предоставленный им QR-код.Поединок можно устраивать и удалённо, однако только с контактами из списка друзей, достигших Best Friends. Интересно, что в обновленной версии Pokemon GO можно "воевать" с лидерами, которыми управляет искусственный интеллект.Награды, которые игрок получает за победы в сражениях, могут эволюционировать в покемонов первого и второго поколений.