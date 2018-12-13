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Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом благодаря новому обновлению

Игроки Pokemon GO имеют уникальную возможность сражаться друг с другом благодаря новому крупному обновлению. Режим пользователь против пользователя PvP ранее был доступен только геймерам 40-го уровня, но создатели решили снизить порог до 10, информирует The Verge.

Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом благодаря новому обновлению

Новый режим позволит тренерам персонажей биться друг с другом, а также зарабатывать специальные награды. Примечательно, что сражение можно проводить владельцам Покемонов, пребывая в одном месте.

Для этого нужно назначить другому игроку встречу через запрос в списке друзей или используя предоставленный им QR-код.

Поединок можно устраивать и удалённо, однако только с контактами из списка друзей, достигших Best Friends. Интересно, что в обновленной версии Pokemon GO можно "воевать" с лидерами, которыми управляет искусственный интеллект.

Награды, которые игрок получает за победы в сражениях, могут эволюционировать в покемонов первого и второго поколений.



 
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Технологии / Другое
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42

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