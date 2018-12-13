На российский рынок вышел новый китайский бренд Havit





Головной офис компании находится в городе Гуанчжоу. Havit Group основана в 1998 году и поставляет на мировой рынок около 300 наименований электрооборудования начиная от устройств для ПК, заканчивая девайсами для спорта и активного отдыха. Благодаря сотрудничеству с Retentiva Distribution Company, c начала 2019 года товары Havit станут доступны для российского потребителя.По мнению главы эксклюзивного представителя Havit Group в России Дениса Черфаса, российские потребители достаточно умны, рациональны и обладают безупречным вкусом. Руководитель Retentiva Distribution Company заявляет, что покупатели высокого оценят соотношение цены и качества товаров Havit.