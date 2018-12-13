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На российский рынок вышел новый китайский бренд Havit

На потребительском рынке РФ появился новый китайский бренд. Компания Havit считается одним из передовых производителей электротоваров.

На российский рынок вышел новый китайский бренд Havit

Головной офис компании находится в городе Гуанчжоу. Havit Group основана в 1998 году и поставляет на мировой рынок около 300 наименований электрооборудования начиная от устройств для ПК, заканчивая девайсами для спорта и активного отдыха. Благодаря сотрудничеству с Retentiva Distribution Company, c начала 2019 года товары Havit станут доступны для российского потребителя.

По мнению главы эксклюзивного представителя Havit Group в России Дениса Черфаса, российские потребители достаточно умны, рациональны и обладают безупречным вкусом. Руководитель Retentiva Distribution Company заявляет, что покупатели высокого оценят соотношение цены и качества товаров Havit.



 
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Экономика
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:33

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