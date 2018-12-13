Правильно активированные стволовые клетки могут остановить развитие рака





Сотрудники британского Плимутского университета выяснили, что верная активация стволовых клеток способна остановить рак. Проминин-1 участвует в регенерации. Также он активирует стволовые клетки, обеспечивая ответ на внеклеточные сигналы. Данный процесс нарушается, если присутствует мутация белка или его нет вовсе, приводя к образованию опухолей.Проминин-1 помогает передать внутрь клетки сигналы посредством "ресничек" мембран. Белок регенерирует твёрдые ткани в теле, к примеру, зубные. Ху Бин из Плимутского университета объясняет, что Проминин-1 имеет большой потенциал для терапевтических методов лечения рака.Доказано, что белки играют большую роль в образовании или уменьшении роста опухолей. Так, исследования израильских учёных показали, что в желудке образуются полипы и опухоли, если исключить из тела всего один белок. Некоторые из них, наоборот, борются с онкологией, к примеру, Notch и NR2F1, лечащие рак мозга и груди.