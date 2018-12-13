Жители Земли увидят подлет Нибиру без телескопов и биноклей





Катастрофа произойдет по причине гравитационного столкновения с планетой Х. По словам ученых, приближающаяся угроза будет видна всем желающим. Якобы Нибиру, которая пока находится за Солнцем, уже начала движение в сторону Земли.Те, кто верит в конец света, занялись возведением бункеров. В то же время уфологи убеждены, что такие конструкции не защитят человечество.Среди ученых есть и те, кто скептически относится к высказыванию коллег. По их словам, никакой планеты Нибиру и вовсе не существует, поэтому землянам нечего опасаться, они могут продолжать готовиться к новогодним праздникам