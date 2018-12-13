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Наталья Водянова улетела на свадьбу в Индию

Российская супермодель и актриса Наталья Водянова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками снимком, сделанным в Индии, в утончённом бежевом платье от французского дома моды Dior. В подписи к снимку Наталья оставила «смайлик» в виде свадебных колец, из чего фолловеры сделали вывод, что в Индию модель улетела не просто на отдых, а на свадьбу кого-то из друзей или знакомых.

Наталья Водянова улетела на свадьбу в Индию

Супермодель с мировым именем Наталья Водянова – многодетная мама. Она воспитывает двух сыновей и дочь от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом, и двух сыновей от нынешнего спутника жизни, французского бизнесмена Антуана Арно. Несмотря на достаточно не маленький для модели возраст (в феврале ей исполнилось 36 лет) и многочисленные роды, Наталья выглядит юной и утончённой.

В приталенном платье расшитом камнями от французского бренда Водянова просто покорила своих поклонников. Они написали ей огромное количество восхищённых комплиментов, отметив её красоту и грациозность, утончённость и врождённый аристократизм.

«Какая же Вы красивая!!!», «Impossibly beautiful», «Какая Вы шикарная!», «Наталья, Вы прекрасны», - с восторгом пишут поклонники Водяновой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:17

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