Наталья Водянова улетела на свадьбу в Индию

«Какая же Вы красивая!!!», «Impossibly beautiful», «Какая Вы шикарная!», «Наталья, Вы прекрасны», - с восторгом пишут поклонники Водяновой.

Супермодель с мировым именем Наталья Водянова – многодетная мама. Она воспитывает двух сыновей и дочь от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом, и двух сыновей от нынешнего спутника жизни, французского бизнесмена Антуана Арно. Несмотря на достаточно не маленький для модели возраст (в феврале ей исполнилось 36 лет) и многочисленные роды, Наталья выглядит юной и утончённой.В приталенном платье расшитом камнями от французского бренда Водянова просто покорила своих поклонников. Они написали ей огромное количество восхищённых комплиментов, отметив её красоту и грациозность, утончённость и врождённый аристократизм.