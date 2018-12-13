АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречаем год Свиньи: Как правильно провести новогоднюю ночь
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Эксперты назвали уникальные свойства яблок

Эксперты считают яблоки одними из самых полезных продуктов питания, которые только может употреблять человек. Они назвали их уникальные свойства, в числе которых огромное содержание клетчатки и витамина С, низкокалорийность, отсутствие холестерина и жирных кислот.
Эксперты назвали уникальные свойства яблок

По словам специалистов, яблоки значительно улучшают состояние больных синдромом Альцгеймера, помогая держать в норме вес, укреплять функции легких, кости и защищать ЖКТ.

В составе яблок содержится пектин. Это вещество помогает избежать ненужных накоплений холестерина в слизистой, предотвращая атеросклероз и сердечные заболевания. Что касается полезных свойств полифенолов и антиоксидантов, то специалисты отмечаются, что их деятельность уменьшает окислительные процессы в организме.

Результаты исследования показывают, что употребление яблок поможет снизить последствия астмы, контролируют освобождение свободных радикалов. Однако стоит помнить, что этот фрукт способен повредить зубную эмаль, сообщает «Политэксперт».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: В США ожидается ледниковый период в
Компания Ford подняла цены на модели Kuga и
Юлия Меньшова ответила в Instagram на
Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает
В России создан первый ударный
Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом
На российский рынок вышел новый китайский бренд
Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены
Правильно активированные стволовые клетки могут
"Моя дочь стала биоматериалом": Тутта Ларсен
Жители Земли увидят подлет Нибиру без телескопов
Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой
Компания MSI представила новый изогнутый монитор
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках NASA НЛО
Простить ли мужа за измену: Жена Павла Мамаева
Компания Ford планирует создать пикап на базе
Наталья Водянова улетела на свадьбу в Индию
Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное
Названы 7 самых вредных продуктов для почек
Эксперты назвали уникальные свойства яблок
«Одноклассники» запустили «умную» видеоленту в
Палеонтологи собрали полный скелет вымершего
Ранние христиане контактировали с пришельцами -
Егор Крид резко отреагировал на сравнение с
До участия в телепроекте «Дом-2» Ольга Рапунцель
Американцам предложили 100 000 долларов за полный
Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в
В Приамурье селян попросят покинуть дома на время
Из атмосферы Марса постоянно исчезает метан
Николай Басков выступил перед неизлечимо больными
Просмотреть все новости