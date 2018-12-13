Эксперты назвали уникальные свойства яблок
Эксперты считают яблоки одними из самых полезных продуктов питания, которые только может употреблять человек. Они назвали их уникальные свойства, в числе которых огромное содержание клетчатки и витамина С, низкокалорийность, отсутствие холестерина и жирных кислот.
По словам специалистов, яблоки значительно улучшают состояние больных синдромом Альцгеймера, помогая держать в норме вес, укреплять функции легких, кости и защищать ЖКТ.
В составе яблок содержится пектин. Это вещество помогает избежать ненужных накоплений холестерина в слизистой, предотвращая атеросклероз и сердечные заболевания. Что касается полезных свойств полифенолов и антиоксидантов, то специалисты отмечаются, что их деятельность уменьшает окислительные процессы в организме.
Результаты исследования показывают, что употребление яблок поможет снизить последствия астмы, контролируют освобождение свободных радикалов. Однако стоит помнить, что этот фрукт способен повредить зубную эмаль, сообщает «Политэксперт».
По словам специалистов, яблоки значительно улучшают состояние больных синдромом Альцгеймера, помогая держать в норме вес, укреплять функции легких, кости и защищать ЖКТ.
В составе яблок содержится пектин. Это вещество помогает избежать ненужных накоплений холестерина в слизистой, предотвращая атеросклероз и сердечные заболевания. Что касается полезных свойств полифенолов и антиоксидантов, то специалисты отмечаются, что их деятельность уменьшает окислительные процессы в организме.
Результаты исследования показывают, что употребление яблок поможет снизить последствия астмы, контролируют освобождение свободных радикалов. Однако стоит помнить, что этот фрукт способен повредить зубную эмаль, сообщает «Политэксперт».
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:05